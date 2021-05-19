"مصايف الإسكندرية": عقوبة الشواطئ المخالفة للإجراءات الاحترازية تصل لفسخ التعاقد

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه سيجري نشر فرق تفتيش على الشواطئ، للتأكد من الالتزام بالضوابط الاحترازية.

وأضاف، في تصريح له، اليوم الأربعاء، أنه سيجري فرض غرامات على مستأجري الشواطئ المخالفة للإجراءات الاحترازية، قد تصل إلى فسخ التعاقد، حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأوضح رئيس إدارة السياحة والمصايف، أن هذا القرار يشمل كافة شواطئ الإسكندرية البالغ عددها 66 شاطئًا تمتد من أبو قير شرقًا وحتى أبو تلات غربًا.

ومن جانبه، وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بضرورة المتابعة اللحظية لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية على الشواطئ بكل حزم، وفرض غرامات فورية على المخالفين لها.

كان مجلس الوزراء وافق على إعادة فتح كافة الشواطئ بدءًا من السبت المقبل، بعدة ضوابط احترازية من بينها، ترك مسافة 4 أمتار بين كل شمسية وأخرى، وارتداء الكمامات على الرمل، وتوافر جهاز قياس درجات الحرارة، وتعقيم غرف خلع الملابس