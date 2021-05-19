وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل 251 وإصابة 193 من طالبان خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - أفغانستان - (أ ش أ(

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الأربعاء أن ما لا يقل عن 251 من مقاتلي طالبان قتلوا وأصيب 193 آخرون في 12 إقليما خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، في نسختها باللغة الإنجليزية، عن الوزارة، في بيان، أنه تم أيضا تدمير عدد من الأسلحة والذخائر التابعة للحركة المتمردة خلال عمليات قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية.

وأوضحت الوزارة أن الجيش الوطني الأفغاني اكتشف أيضا 67 نوعا مختلفا من العبوات الناسفة التي وضعتها حركة طالبان على الطرق العامة وأبطل مفعولها.

وقُتل وأصيب مسلحو طالبان في أقاليم غزنة وزابل وقندهار وهلمند وأرزكان ولوجار وفراه وهرات وسار إي بول ونمروز وقندوز وبغلان.

في غضون ذلك، أكدت حركة طالبان أيضًا أن الحركة ألحقت خسائر فادحة بالجيش الوطني الأفغاني، واخضعت عددًا من وحداته في بعض الأقاليم لسيطرتها.