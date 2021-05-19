بدء حملة تطهير وتعقيم جديدة لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا بشمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم :

أطلقت محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، حملة جديدة للتطهير والتعقيم لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا، تحت رعاية المحافظ، وإشراف أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، ومعاونة رؤساء مجالس المدن ومديرى مديريات الخدمات والمصالح الحكومية.

وأكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على مشاركة ديوان عام المحافظة ومجالس المدن ومديريات الصحة والطب البيطري والشباب والرياضة والإدارة العامة للتوطين وجمعية الهلال الأحمر المصري، في الحملة التي انطلقت اليوم وتستمر حتى انتهاء الأعمال في تطهير الديوان العام للمحافظة ومجالس المدن ومديريات الخدمات والمصالح الحكومية من مستشفيات ووحدات صحية ومدارس ومراكز شباب ومكاتب البريد وغيرها من المنشآت، إلى جانب الشوارع الرئيسية والفرعية لتشمل تطهير وتعقيم المنازل والمنشآت والمحال التجارية والصيدليات والبنوك وغيرها.

وأعلن المحافظ، عن الاستمرار في اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة الفيروس "الموجة الثالثة" طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية والتعليمات الصادرة، مشيرًا إلى أنه تم توفير مواد التطهير من الكلور اللازم وتحديد مخصصات كل جهة، وتنفيذ خطة التطهير على مستوى المحافظة ومتابعة تنفيذها يوميًا ونشر مجهود كل جهة.

كما جرى تحديد دور كل جهة، إذ يقوم الديوان العام للمحافظة بتوفير الكلور اللازم لمجالس المدن ومديريات الخدمات وإعداد وتنظيم خطة التطهير على مستوى المحافظة ومتابعة تنفيذها وتنسيق الأعمال فيها، كذلك قيام مجالس المدن ومديريات الخدمات باستلام مواد التطهير لتطهير وتعقيم الوحدات المحلية للقرى ومرافق الخدمات والإدارات التابعة والشوارع الرئيسية والمنازل وغيرها، مع قيام مجالس مدن الشيخ زويد والحسنة ونخل بتعقيم الإدارات التابعة (التعليمية والصحية والزراعية والتضامن الاجتماعي والمدارس ومراكز الشباب) في نطاق كل مجلس مدينة.

كما جرى تحديد دور مديرية الشباب والرياضة في استلام الكلور وتوفير المعدات الخاصة بالرش والبدء الفوري في تعقيم وتطهير جميع الإدارات التابعة لمديريات الخدمات التابعة ومراكز الشباب والبنوك ومكاتب البريد وتحديد دور مديرية الطب البيطري في استلام الكلور وتوفير المعدات الخاصة بالرش والبدء في تطهير جميع مديريات الخدمات في نطاق مركز العريش، وكذا دور الهلال الأحمر في استلام الكلور وتوفير المعدات الخاصة بالرش والبدء الفوري في تطهير وتعقيم جميع الإدارات التابعة لمديريات الخدمات في نطاق مركز بئر العبد والمدارس، وتحديد دور الإدارة العامة للتوطين في استلام الكلور وتجهيز معدات الرش والبدء الفوري في تطهير وتعقيم ديوان عام المحافظة والمدارس في نطاق العريش، كما تحدد دور مديرية الصحة في استلام الكلور وتجهيز معدات الرش والبدء الفوري في تطهير وتعقيم المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة.

وأكد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة والمشرف على الحملة، أنه تم بالفعل انتظام عمليات التطهير والتعقيم وفقًا للخطة المحددة، مشيرًا إلى قيام مجلس مدينة الشيخ زويد بتطهير وتعقيم الإدارات الصحية والاجتماعية والتموين والشباب والرياضة، إلى جانب المستشفى والبريد وشارعي ٢٥ أبريل والكوافيرات ومنطقتي السوق والسكة الحديد وأحياء بحبوح والصقور والحمايدة والنصايرة والكوثر والزهور، إلى جانب قرى أبو طويلة والشلاق وقبر عمير.

وأوضح قيام مركز ومدينة الحسنة بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة طبقًا لتوجيهات مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتعليمات المحافظ، إذ قامت الإدارات المختصة بحملة تطهير وتعقيم موسعة شملت مبنى ديوان عام المجلس والمدينة وجميع المكاتب الخاصة به، حرصًا على صحة وسلامة جميع العاملين، كما تم تطهير وتعقيم مبنى هيئة البريد، ومبنى الإدارة الصحية والشارع العام في مدينة الحسنة وبعض المحلات التجارية، ضمن الخطة الشاملة لتطهير وتعقيم جميع المنشآت الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا، وجار استكمال الأعمال لتشمل جميع المصالح الحكومية بالمدينة.

وأشار إلى أنه طبقًا لتوجيهات المحافظ، بدأت مديرية الطب البيطري في تنفيذ خطة التعقيم لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا، إذ جرى تعقيم مديريتي الطرق والنقل والهيئة العامة للرقابة على الصادرات، وجار متابعة باقي الأعمال وفقًا للخطة.