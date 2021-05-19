اخبار العالم

سفارة الهند بالقاهرة تتسلم الدفعة الأولى من دواء "ريمديسيفير" لعلاج كورونا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - مصر - (أ ش أ)

ذكرت سفارة الهند بالقاهرة اليوم الأربعاء أنها تسلمت من شركة إيفا فارما للأدوية والمستلزمات الطبية المصرية، الدفعة الأولى من دواء ريمديسيفير لعلاج وتم شحنها إلى الهند.

وأشارت السفارة - فى بيان صحفى - إلى أنه تم توزيع شحنة الدواء على المستشفيات ومرافق علاج مرضى كورونا في أنحاء الهند المختلفة.

وأعربت السفارة عن تقديرها العميق لشركة إيفا فارما التي قامت بتسليم الدفعة الأولى من دواء ريمديسيفير قبل الموعد المحدد، مما أسهم في جهود الإغاثة العاجلة لمرضى كورونا.

كانت سفارة الهند بالقاهرة قد وقعت، نيابة عن وزارة الصحة ورعاية الأسر بحكومة الهند، في العاشر من الشهر الجاري على اتفاقية لشراء 300 ألف جرعة من دواء رمديسيفير من شركة "إيفا فارما" للأدوية والمستلزمات الطبية (مصر).

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا