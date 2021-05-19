سفارة الهند بالقاهرة تتسلم الدفعة الأولى من دواء "ريمديسيفير" لعلاج كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - مصر - (أ ش أ)

ذكرت سفارة الهند بالقاهرة اليوم الأربعاء أنها تسلمت من شركة إيفا فارما للأدوية والمستلزمات الطبية المصرية، الدفعة الأولى من دواء ريمديسيفير لعلاج كورونا وتم شحنها إلى الهند.

وأشارت السفارة - فى بيان صحفى - إلى أنه تم توزيع شحنة الدواء على المستشفيات ومرافق علاج مرضى كورونا في أنحاء الهند المختلفة.

وأعربت السفارة عن تقديرها العميق لشركة إيفا فارما التي قامت بتسليم الدفعة الأولى من دواء ريمديسيفير قبل الموعد المحدد، مما أسهم في جهود الإغاثة العاجلة لمرضى كورونا.

كانت سفارة الهند بالقاهرة قد وقعت، نيابة عن وزارة الصحة ورعاية الأسر بحكومة الهند، في العاشر من الشهر الجاري على اتفاقية لشراء 300 ألف جرعة من دواء رمديسيفير من شركة "إيفا فارما" للأدوية والمستلزمات الطبية (مصر).