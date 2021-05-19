جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بمشروع الصرف الصحي بالحوامدية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ويرافقه المهندس مجدي محب رئيس مدينة الحوامدية ومسؤلي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والشركة المنفذة للأعمال مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية الشيخ عتمان بمدينة الحوامدية، الأربعاء، لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها ونسب التنفيذ وأزاله أي معوقات تعترض المشروع.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية والمرور الميداني لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز ومدن المحافظة.

وشدد نائب المحافظ بتكثيف العمل بالمحطة وتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ لسرعة الانتهاء من الأعمال ودخول المحطة للخدمة في أسرع وقت ممكن بناء على تعليمات اللواء المحافظ.

كما تفقد نائب المحافظ قرية الشيخ عتمان لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات وللوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لأهالي القرية والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بمدينة الحوامدية بتفقد عبارة ركاب الحوامدية للاطمئنان علي انتظام العمل وتشغيل عبارة الركاب ومتابعة أعمال السور الجديد لكورنيش النيل بجوار عبارة الركاب.