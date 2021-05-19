تحطم طائرة عسكرية بيلاروسية

لقي طياران مصرعهما في حادث تحطم طائرة بالقرب من «بارانوفيتشي» في بيلاروسيا، ولم تقع إصابات أو خسائر أخرى، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع بالجمهورية. وقالت قناة تليجرام التابعة للوزارة: «بالقرب من بارانوفيتشي، تحطمت الطائرة العسكرية «ياك-130» التابعة لقاعدة ليدسكي الجوية الهجومية.. لسوء الحظ، مات الطياران». ويلاحظ أنه لا يوجد ضحايا آخرون ولا دمار أيضا. أقلعت الطائرة من المطار في اتجاه منطقة «فوستوشني» الصغيرة. وعند الإقلاع، اصطدمت بمنزل خاص في شارع «روزا لوكسمبورغ».



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