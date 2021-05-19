باكستان تواجه أزمة فصيل منشق

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن «تارين» قال للصحفيين في «لاهور»: «سوف يرفع الفصيل صوته في المجلس»، بينما قلل من أهمية التطور. وأوضح: «هناك مجموعات منفصلة في كل حزب سياسي. نحن جزء من الحزب السياسي، ولن ينكسر». يذكر أن هذا يعد أحدث اضطرابات سياسية حزبية يواجهها «خان»، الذي فاز في تصويت على الثقة في مارس بحصوله على 52% من الأصوات، ليواصل مهام رئيس الوزراء، بعد أن خسر وزير المالية - آنذاك - عبدالحفيظ شيخ بشكل غير متوقع مقعده في مجلس الشيوخ بالانتخابات.
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