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باكستان تواجه أزمة فصيل منشق

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شكل عضو بارز في الحزب الحاكم بباكستان، الذي يتزعمه رئيس الوزراء، عمران خان، فصيلا منشقا، مما ألقى بظلال من الشك على استقرار الحكومة، وأغلبيتها البرلمانية الضعيفة. ويدعم جهانجير تارين، الذي اختلف في الآونة الأخيرة مع «خان»، 40 نائبا في البرلمان الوطني وبرلمان إقليم «البنجاب»، حسبما ذكرت صحيفة «دون»، نقلا عن رجا رياض، زعيم الفصيل الجديدة. يضم حزب «خان» 156 عضوا من إجمالي 342 عضوا في البرلمان الاتحادي، و181 عضوا من إجمالي 369 عضوا في أكبر برلمان إقليمي، برلمان البنجاب.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن «تارين» قال للصحفيين في «لاهور»: «سوف يرفع الفصيل صوته في المجلس»، بينما قلل من أهمية التطور. وأوضح: «هناك مجموعات منفصلة في كل حزب سياسي. نحن جزء من الحزب السياسي، ولن ينكسر». يذكر أن هذا يعد أحدث اضطرابات سياسية حزبية يواجهها «خان»، الذي فاز في تصويت على الثقة في مارس بحصوله على 52% من الأصوات، ليواصل مهام رئيس الوزراء، بعد أن خسر وزير المالية - آنذاك - عبدالحفيظ شيخ بشكل غير متوقع مقعده في مجلس الشيوخ بالانتخابات.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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