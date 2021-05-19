إطلاق سراح ثلاثة معتقلين في جوانتانامو

وافقت لجنة في البيت الأبيض على إطلاق سراح ثلاثة معتقلين من بين أربعين ما زالوا محتجزين في القاعدة العسكرية الأمريكية في جوانتانامو، وفق ما ذكرت محامية أحد المسجونين الثلاثة، في سابقة لإدارة بايدن. من بين المعتقلين الثلاثة الباكستاني سيف الله باراشا (73 عاماً)، وهو الأكبر سنا بين معتقلي جوانتانامو حاليا، بعد نحو عقدين من اعتقال الولايات المتحدة مئات المشتبه بهم في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001. السجينان الآخران هما عبد الرباني (54 عاماً)، وهو باكستاني أيضا، واليمني عثمان عبد الرحيم عثمان (40 عاماً). وكتبت المحامية شيلبي سوليفان بنيس في تغريدة: «اليوم ليس يوماً عادياً.. سيف الله باراشا، 73 عاماٍ بينها 17 احتجز خلالها ظلماً، سيعود إلى منزله». وأكدت المحامية أن الإفراج عن المعتقلين الثلاثة تمت الموافقة عليه الاثنين من قبل لجنة عليا في البيت الأبيض، وأشارت إلى أن إطلاق سراحهم لن يتم قبل 30 يومًا، ويتوقف على الاتفاقات التي سيتم إبرامها مع البلاد التي سيتوجهون إليها. وكانت باكستان قد أعربت عن استعدادها لاستقبال مواطنيها المحتجزين في جوانتانامو، لكن نقل المعتقلين اليمنيين يواجه بعض التعقيدات بسبب الوضع الأمني في هذه الدولة التي تشهد نزاعاً مسلحاً منذ عدة سنوات، وعلى غرار معظم المعتقلين في جوانتانامو، لم تتم إدانة أي من المعتقلين الثلاثة رسمياً.



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