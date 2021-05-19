تأثيرأزمة المهاجرين على العلاقات المغربية الإسبانية

علاقات متبادلة
في هذا الموضوع، ذكر عبدالصمد بلكبير، الباحث السياسي المغربي والبرلماني السابق: «أن إسبانيا دولة معتدية على المغرب منذ القرن السادس عشر، ولكنه في نفس الوقت أوضح أن العلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية لا تتوقف إذ إن إسبانيا تعتبر في المرتبة الثانية بعد فرنسا للمغرب من حيث التعامل الاقتصادي والتجاري بينهما»، وأكد أن «ما زاد من الأزمة بين البلدين هو استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، لدواعي إنسانية». من جهته، وصف يوسف التمسماني، الكاتب الصحفي من برشلونة، الوضع في إسبانيا بأنه «يعرف تشنجا كبيرا» تجاه المملكة المغربية جراء عبور مهاجرين الحدود عبر سبتة. وأكد أن «تواجد زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، في البلاد، ودخوله بجواز سفر مزور، فاقم الأزمة وجعل العلاقات تمر حاليا بوضعية صعبة جدا، استدعت على أثرها المملكة المغربية سفيرتها في مدريد للتشاور، بعد اجتماعها بوزارة الخارجية الإسبانية». للمزيد من التفاصيل استمعوا للحلقة كاملة.
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