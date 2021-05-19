تعيين وزيرة للخارجية بالوكالة في لبنان

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أفادت الرئاسة اللبنانية في حسابها على موقع تويتر، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس ميشال عون وقع مرسوماً بتعيين وزيرة بالوكالة للخارجية خلفاً لشربل وهبة الذي قدم استقالته.

وستتولى وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، وزارة الخارجية والمغتربين بالوكالة.وطلب وهبة إعفاءه من منصبه، في وقت سابق اليوم الأربعاء، بعد أن تسببت تصريحاته خلال مقابلة تلفزيونية في توتر العلاقات مع العديد من الدول.

وكان وهبة قد أثار التوتر بتصريحاته يوم الاثنين.

واستدعت العديد من الدول سفراء لبنان، وقدمت شكاوى رسمية.

وستحتفظ عكر بمنصبها كوزيرة للدفاع في حكومة تصريف الأعمال، إلى جانب توليها حقيبة الخارجية بالوكالة.

وقال وهبة، بعد اجتماعه مع الرئيس ميشال عون، إنه قدم استقالته «في ضوء التطورات الأخيرة والملابسات التي رافقت الحديث الذي أدليت به إلى إحدى المحطات التلفزيونية».

واجتمع وهبة كذلك مع رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وقال بعد مناقشاته معه إنه يأمل بعد استقالته أن تظل العلاقات مع الدول العربية «ودية».

وتابع «أتمنى إقفال هذا الموضوع بالكامل ليصبح من الماضي، ولتكون العلاقات مع الدول العربية الشقيقة مبنية على الاحترام، وأتمنى التوفيق لمن سيتولّى وزارة الخارجية في المستقبل لخدمة هذا البلد».