إسرائيل تمنع دخول شاحنة معدات طبية أردنية إلى غزة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ 58 دقيقة

قالت إذاعة “كان” العبرية، أن السلطات الإسرائيلية منعت، اليوم الأربعاء، دخول شاحنة معدات طبية قادمة من الأردن إلى قطاع غزة.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وجه الحكومة قبل أيام لإرسال مساعدات طبية عاجلة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا إلى أن “القرار يأتي على خلفية ما يتعرض له المدنيون من اعتداءات إسرائيلية”.

وتأتي هذه المساعدات للمستشفى الذي يعد اكبر مستشفيات قطاع غزة والمهدد بالتوقف عن العمل لتمكينه من مواصلة تقديم خدماته الطبية والإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في ظل الحصار الاقتصادي المفروض عليهم.

وكان الملك عبد الله الثاني اكد ان الأردن سيستمر بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق في الضفة الغربية وقطاع غزة وبذل جميع الجهود لضمان استمرار تدفق المساعدات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني كما حث جلالته المجتمع الدولي على الاستمرار بتقديم المساعدات للفلسطينيين للتخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها.

وقال امين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور عبد السلام العبادي ان الهيئة وبتوجيهات من جلالة الملك ستقوم خلال اليومين المقبلين بتسيير قافلة المساعدات المحملة بالمستلزمات الطبية إضافة الى المواد الغذائية والإنسانية المختلفة.

وبين الدكتور العبادي ان هذه المساعدات التي سيستفيد منها الفلسطينيون في مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة سيتم ارسالها بالتنسيق مع إدارة الازمات في القوات المسلحة الأردنية.

يشار الى ان الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية سيرت وبتوجيهات من جلالة الملك في الحادي والعشرين من شهر اذار الماضي وفي الثالث من شهر نيسان الحالي قافلتي مساعدات الى الضفة الغربية وقطاع غزة احتوت كل قافلة على 400 طن من المواد الغذائية الأساسية والمتنوعة وذلك في اطار الجهد الأردني الموصول لمساعدة الاشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.