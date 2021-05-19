واشنطن تعلن عدم دعم مشروع القرار الفرنسي حول التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني

محمد الفلاح - الأربعاء 19 مايو 2021

قالت البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى الأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن واشنطن "لن تدعم الخطوات التي تقوض الجهود الرامية إلى وقف التصعيد" في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، رداً على مشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن يدعو إلى وقف المواجهات.



وقالت متحدثة باسم البعثة الأمريكية لوكالة فرانس برس: "كنا واضحين في أننا نركز على الجهود الدبلوماسية المكثفة الجارية لإنهاء العنف وأننا لن ندعم الخطوات التي نعتبر أنها تقوض الجهود الرامية إلى وقف التصعيد".

وقدّمت فرنسا بالتنسيق مع مصر والأردن، مساء أمس الثلاثاء، مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف التصعيد وإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ويلقى تأييد الصين وروسيا.

وتأتي هذه التطورات بينما سيتوجه وزراء خارجية عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الجمعية العامة ليشاركوا، اعتباراً من الساعة 14,00، الخميس، في نقاش عاجل، وبحضورهم شخصياً حول النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين بمشاركة الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس. وبين الدول التي أعلنت مشاركتها على المستوى الوزاري مصر وتركيا والأردن وباكستان وتونس والجزائر.