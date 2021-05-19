تدهور بتكوين وانهيار إثريوم

محمد الفلاح - الأربعاء 19 مايو 2021

واصلت بتكوين الانخفاض الحاد في منذ أسبوع، لتتراجع تحت 40 ألف دولار اليوم الأربعاء، إذ فاقمت أنباء عن فرض المزيد من القيود على معاملات العملات المشفرة في الصين مخاوف سابقة أثارتها تغريدات إيلون ماسك رئيس شركة تسلا.



وتراجعت بتكوين، حوالي 9 % إلى حوالي 38940 دولاراً، لتكون أيضاً دون متوسط تحركاتها في 200 يوم، ومنخفضة 40 % عن أعلى مستوياتها هذا العام عند 64895 ألف دولار، في 14 أبريل (نيسان).

واهارت عملة إثريوم، حوالي 15% إلى 2875.36 دولار.