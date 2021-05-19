شكرا لقرائتكم خبر عن العسومي: اعتراف الاتحاد الدولي بـ "النواب اليمني".. انجاز غير مسبوق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي أن اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني الدولي اعترفت خلال اجتماعها اليوم بمجلس النواب اليمني كممثل شرعي للشعب اليمني الشقيق داخل الاتحاد، مؤكدًا أن هذا الإنجاز غير المسبوق جاء تتويجًا للجهود الدبلوماسية التي قام بها البرلمان العربي لدعم القضية اليمنية في أكبر محفل برلماني دولي.

وأوضح العسومي في بيان له اليوم أن هذه الخطوة المهمة سيكون لها انعكاسات كبيرة على تمثيل الشعب اليمني الشقيق في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وكذلك في تناول الاتحاد للقضية اليمنية بشكل عام، وحشد الدعم والتأييد الدولي لها على المستوى البرلماني.