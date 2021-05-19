شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 14 فلسطينياً من القدس بينهم سيدة وطفل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 14 مواطناً فلسطينياً من مناطق متفرقة في القدس المحتلة، بينهم سيدة وولدها.

وأفادت مصادر محلية في القدس المحتلة بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة جواهر دعنا شويكي وولدها خالد شويكي من بلدة سلوان وحوّلتهما للتحقيق، فيما اقتحمت مخابرات الاحتلال حي بطن الهوى، ودققت بهويات العديد من المواطنين، وسلّمت استدعاءات للتحقيق لزوجة معتقل ولوالدة آخر من الحي.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر من قوات الاحتلال اعتقلت الطفل عبد الرحمن السلايمة من منزله في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأضافت أن مخابرات وقوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد إبراهيم عويسات من منطقة "الدوار" في جبل المكبر بالقدس المحتلة، كان الاحتلال اعتقل والده وشقيقه قبل أيام.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت 14 مواطناً فلسطينياً من حي الشيخ جراح وبلدتي شعفاط وحزما، إضافة إلى الشابين قصي الخطيب، وأحمد نصيف سعيد من حزما عقب مداهمة منزلي ذويهما واستجواب قاطنيهما.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة شعفاط بالقدس المحتلة، واعتقلت أربعة شبان فلسطينيين من منازلهم بينهم شقيقان هم : عنان ناصر أبو خضير، وحكيم يوسف أبو خضير، وسيف ومحمد عزات أبو خضير.