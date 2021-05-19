شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تؤكد أهمية التضامن في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت جامعة الدول العربية بالمساعدات العربية العاجلة التي تقدمها الدول العربية لقطاع غزة، في سبيل التخفيف من معاناتهم والوقوف بجانبهم في ظل الظروف الراهنة، والتي يتعرضون فيها للعدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، والذي تسبب بخسائر بشرية ومادية كبيرة طالت جميع مناحي الحياة.

ونوهت الجامعة العربية في بيان اليوم، بتنظيم حملات الدعم وتقديم مختلف أشكال العون المادي وحملات التبرع الرسمية والأهلية من جميع الدول العربية، بما يؤكد دور وأهمية التضامن العربي في توفير مستلزمات الصمود ودعم القضية الفلسطينية، القضية المركزية للأمة العربية، في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني .

وثمنت الجامعة العربية تخصيص مصر 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة جراء العدوان الإسرائيلي، وفتح المستشفيات المصرية أبوابها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين لعلاجهم، وكذلك قرار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والعاهل المغربي الملك محمد السادس بإرسال مساعدات طبية وإنسانية عاجلة إلى الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة.

ودعت الجامعة العربية في بيانها سائر الدول العربية والإسلامية إلى بذل جميع الجهود لمساعدة الشعب الفلسطيني وحشد المساعدات الإنسانية والطبية لإغاثة الجرحى الفلسطينيين، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان بشكل فوري وفتح المعابر المغلقة من أجل وصول المساعدات الطبية، وتسهيل حركة الجرحى لاستكمال علاجهم في المستشفيات خارج قطاع غزة.