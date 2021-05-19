إسرائيل تكثف استهداف المدنيين ودعوات الهدنة تتصاعد مع احتدام العدوان

القدس المحتلة ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

■■ ارتفع عدد الشهداء مع استهداف العدوان الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين والتي منها استشهاد ثلاثة بالغارة الإسرائيلية على شقة سكنية في حي الرمل وسط قطاع غزة فجر أمس، كما شنت طائرات الاحتلال عدة غارات على القطاع. ■■

واستهدفت طائرات استطلاع للاحتلال بصاروخين برج الأندلس في حي الكرامة بغزة، في وقتٍ هدد فيه الاحتلال بقصف برجٍ آخر، حيث يكثف الاحتلال من إطلاق القنابل الدخانية في مناطق متفرقة في القطاع.

كذلك استهدفت البوارج الحربية للاحتلال خط الساحل في قطاع غزة، وتجدّد الغارات على محيط المقبرة الغربية بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي رد على العدوان قصفت المقاومة المستوطنات التي تقع على بعد أقل من 10 كلم من قطاع غزة حتى فجر أمس.

وأعلنت سرايا القدس أنّ “هذه صورة مصغّرة جدًّا من إعدادٍ كبير أعددناه لمواجهتكم لشهور طويلة”.

فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط 7 صواريخ في المجلس الإقليمي اشكول.

وقصفت ألوية الناصر صلاح الدين موقع صوفا العسكري شرق رفح برشقة صاروخية من طراز 107 في إطار معركة “سيف القدس”.

ووجّهت كتائب “القسام”، مساء الثلاثاء، ضربات صاروخية لـ6 قواعد جوية إسرائيلية، ردًّا على الغارات التي استهدفت جنوب قطاع غزة.

وأعلنت “القسام” أنها استهدفت قواعد “حتسور” و”حتسريم” و”نيفاتيم” و”تل نوف” و”بلماخيم” و”رامون”.

“كذلك تحدثت سرايا القدس” عن رصد هبوط طائرتين للعدو داخل موقع “نير عور” بعد قصفه من السرايا بقذائف الهاون.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوّت في مستوطنات غلاف غزة و”نتيفوت”، مضيفةً أن “صليات كثيفة أطلقت نحو إسرائيل حيث سمعت أصداء انفجارات في عسقلان وأسدود”.

وقالت قناة “كان” إن القصف “كان أكثر من اليوم السابق وأطلقت أكثر من 300 قذيفة صاروخية”، مشيرةً إلى أن قدرة المقاومة الفلسطينية على القصف “لا تزال قائمة”.

وكانت “سرايا القدس” استهدافت مدينتي أسدود وعسقلان بدفعات مكثَّفة من الصواريخ، كما وجَّهت رشقة صاروخية كبيرة في اتجاه “نتيفوت” ومستوطنات غلاف غزة.

ومع احتدام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتزايد دعوات الهدنة فيما تقول إسرائيل إنها ماضية قدما، في الوقت الراهن، في هجومها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقطع مصور على تويتر “سنواصل العمل مهما استغرق الأمر لاستعادة الهدوء من أجل جميع الإسرائيليين” على حد قوله.

وخلال زيارته لأيسلندا، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن تلقت المزيد من المعلومات بشأن تدمير إسرائيل للبرج الذي يضم مكتبي وكالة أسوشيتد برس وقناة الجزيرة الإخبارية.