أوروبا تدعو لمحادثات سلام بمشاركة أميركا وروسيا

بروكسل ـ برلين ـ رويترز: يدعو وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى وقف لإطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل ويعرضون المزيد من المساعدات الإنسانية مع محاولة إعادة إطلاق محادثات السلام.

وعقد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اجتماعا طارئا عبر الهاتف مع وزراء خارجية الدول الأعضاء بعد انتقادات وجهت إلى الغرب بسبب رد فعله تجاه العنف.

وقال وزير الخارجية إيفاريست بارتولو بعد بدء اجتماع الوزراء “أعتقد أنني لا أبالغ في التفاؤل (عندما أقول) إنه على أقل تقدير ما سيسفر عنه (اجتماع الاتحاد الأوروبي) هو الدعوة لوقف إطلاق النار، وتقديم مساعدات إنسانية، ثم بعدها البحث في كيفية استئناف العملية السياسية”. وأضاف أنه بعد وقف إطلاق النار سيعمل الاتحاد الأوروبي “مع الولايات المتحدة، مع روسيا، لمحاولة التعامل مع الموقف”.

والاتحاد الأوروبي عضو في اللجنة الرباعية الدولية للوساطة في الشرق الأوسط مع روسيا والأمم المتحدة والولايات المتحدة.

ودعت ألمانيا إلى وقف إطلاق النار وتعهدت بتقديم مساعدات إنسانية للمدنيين في غزة بقيمة 40 مليون يورو (48.86 مليون دولار).

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان مصور أُذيع على وسائل التواصل الاجتماعي “الأولوية لإنهاء العنف”.