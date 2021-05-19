العراق يتقدم في تصنيف النشر العالمي 'سكوبس'

وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "التزاما بالسياسة والمنهجية المعتمدة في مجال البحث العلمي وعملا بالتوقيتات المرسومة ضمن برنامجها الأكاديمي تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي زيادة بحوث الجامعات العراقية المنشورة في مستوعبات سكوبس العالمية الى أكثر من اثنين وسبعين ألفا وستمئة بحث".وأضافت، أنه "في سياق هذه المؤشرات التي تعزز موقع العراق في التصنيف الدولي فإن البوابة المختصة بالمجلات والمؤشرات العلمية الخاصة بتصنيف الدول قد أظهرت أن العراق يحتل الموقع الخامس والأربعين عالميا والسادس في الشرق الأوسط والثالث عربياً بنشر البحوث العلمية في التخصصات المختلفة".

وتابعت الوزارة، أنه "نظرا للارتباط الوثيق بين النشر العالمي وسمعة المؤسسات الجامعية فإن مؤشر البحث العلمي العراقي يعضد مساحة التنافس الذي تشغله جامعاتنا العراقية في التصنيفات العالمية ويؤكد تحقيق مهمتها في الارتقاء بجودة التعليم وتطوير الأداء الأكاديمي".

