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معالجة كدس عتاد في الانبار

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الأربعاء، عن معالجة كدس عتاد في محافظة الانبار.
وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة الانبار يفيد بوجود مخلفات حربية في منطقة الورار بمدينة الرمادي، تم على الفور تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى المكان".

وأشار إلى أنه "عند الوصول تبين بان المخلفات الحربية عبارة عن مساطر تفجير عدد ( ٣٩) و الة تفجير ( مساطر ) تفجير عدد ( ٨٧) مصباح فحص صغير عدد (٤٠) و فيش توصيل عدد (٥٧) و بوكس ضد الرفع عدد (١) صالحة للاستخدام من مخلفات المجاميع الارهابية".

وأكد، أنه "تم معالجتها وفق الاجراءات القياسية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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