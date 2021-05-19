يوفنتوس يسعى لاستعادة بيانيتش من برشلونة

وانضم بيانيتش إلى برشلونة بعقد يمتد لصيف 2024، في صفقة تبادلية نقلت آرثر ميلو إلى يوفنتوس بعقد يمتد حتى صيف 2025.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد ترددت أنباء في إيطاليا خلال الأيام الماضية، تفيد برغبة يوفنتوس في استعادة بيانيتش.



وقام الحساب الرسمي للسيدة العجوز عبر موقع تويتر، اليوم الأربعاء، بنشر "هدف اليوم"، بأقدام بيانيتش.

ولم يحظ بيانيتش بثقة المدرب رونالد كومان في برشلونة، حيث شارك في 29 مباراة بكافة المسابقات، معظمها كبديل، ولم يهز الشباك أو يقدم تمريرات حاسمة.

أما في يوفنتوس، كان بيانيتش من أهم نجوم الفريق، وسجل 22 هدفًا بخلاف التمريرات الحاسمة خلال 4 مواسم.

ومع اتجاه برشلونة لإعادة ترتيب أوراقه بعد موسم غير ناجح، قد يتم الموافقة على رحيل لاعب الوسط البوسني.

