شملت 210 دول.. تعرف على آخر حصيلة لضحايا كورونا

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 164 مليونا و897 ألفا و830 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و418 ألفا و661 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 143 مليونا و854 ألفا و494 حالة.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019.