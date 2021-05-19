'من قتلني'.. مسيرة تطالب بكشف قتلة الوزني في النجف (صور)

وقال مصدر محلي في حديث لـ الخليج 365، إن "المسيرة خرجت مشياً من ساحة ثورة العشرين إلى ساحة الصدرين".

وطالب المشاركون "بكشف قتلة الناشط الوزني".

وفي 9 أيار، أطلق مسلحون مجهولون، النار على الناشط المدني إيهاب جواد الوزني، أمام منزله وسط محافظة كربلاء، ما أدى إلى مقتله في الحال. وفتحت القوات الأمنية تحقيقا لتحديد هوية المتورطين في الاغتيال.