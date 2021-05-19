15 قتيلا في هجوم مسلح ببوركينا فاسو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت السلطات في بوركينا فاسو، الأربعاء، إن مهاجمين مجهولين قتلوا 15 شخصا أثناء اجتماعهم في مراسم دينية شمالي البلاد.

وأفاد بيان أصدره حاكم منطقة الساحل في بوركينا فاسو بأن الهجوم وقع في أجارارا، على بعد نحو 7 كيلومترات من بلدة تين-أكوف في مقاطعة أودالان القريبة للغاية من الحدود مع مالي.



ولم يتضح بعد من الجهة المسؤولة عن تنفيذ الهجوم لكن جماعات إسلامية تسيطر على مساحات شاسعة من المنطقة.

وقدم الحاكم سالفو كابوري، تعازيه للعائلات وحث الناس على إبلاغ الجيش عن أي تحركات مشبوهة.

ومنذ بداية هذا العام تزايدت بشكل حاد الهجمات التي تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش في منطقة الساحل بغرب أفريقيا لا سيما في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.



ووفقا لمصدر أمني، فقد قُتل شخص واحد على الأقل وأُصيب اثنان بجروح خطيرة في حادث منفصل اليوم الأربعاء عندما انفجرت قنبلة على جانب طريق في مركبة عسكرية في تيالبونجا بشرقي بوركينا فاسو.