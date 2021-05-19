أبو الغيط: انتصرنا في معركة "الرأي العام" ونعمل لحماية الفلسطينيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إن العمل يتواصل حاليا في الأمم المتحدة، بهدف وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في كلمة أبو الغيط، اليوم الأربعاء، خلال الجلسة الطارئة للبرلمان العربي لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والتي انطلقت أعمالها بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر الفيديو كونفرانس.

وحرص الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس البرلمان العربي عادل العسومي، ونواب البرلمان العربي، على ارتداء الكوفية الفلسطينية مكتوبا عليها "القدس لنا" وذلك خلال الجلسة.

معركة الرأي العام

وقال أبو الغيط: "يتوجب علينا جميعاً العمل بشكل حثيث من أجل التواصل مع كافة الفعاليات الدولية، بما فيها المجالس المنتخبة في كافة الدول، بهدف كشف فظائع الاحتلال ومخططاته، ودعوة العالم للتضامن الحق الفلسطيني".

وتابع: "إن جهودنا من أجل كسب معركة الرأي العام، وهي في هذا العصر قد تفوق في أهميتها معركة السلاح، هي أقل ما نقدمه لإخواننا الصامدين في فلسطين، ولأمهات فقدن الزوج والولد لا لشيءٍ إلا لأنهم أحرارٌ يحملون بين جوانحهم حُلم الوطن المستقل والعيش بكرامة"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

ومضى قائلا: "إننا نقف تحية وإكباراً لأبناء الشعب الفلسطيني، ونترحم على الشهداء.. ونقول إن الحلم سيتحقق مهما طال ليل الاحتلال".

نشعر بالفخر

وتابع قائلا: "مع كل ما نشعر به من ألمٍ للدماء التي تُراق وهذه الأرواح التي تُزهق، فإننا أيضاً نشعر بالفخر، ويحق لكل فلسطيني أن يرفع رأسه في كبرياء وعزة لأنه أظهر للعالم، بالعمل لا بالكلام وبالنضال لا بالهتاف، أن صموده على أرضه وتشبثه بتراب الوطن أغلى عنده من الحياة نفسها".

ونبه "إننا أمام لحظةٍ نادرةٍ في هذا تاريخ الصراع الطويل، فبعد أن ملأ الاحتلال الدنيا بأكاذيبه ورواياته التي جعلت من الضحية جلاداً ومن الشعب المحتل ممارساً للعنف والإرهاب، تظهر حقيقة الوضع ساطعة بكل ما تنطوي عليه من قبح وبشاعة: شعبٌ مُحتل، يعيش تحت نظام للفصل العنصري، وحكومة احتلالٍ تفرض نظاماً ممنهجاً للتطهير العرقي".

"الاحتلال أبشع جريمة"

ونوه أبو الغيط إلى أن "الأحداث التي تتصاعد اليوم في غزة وغيرها من الأراضي المحتلة، قد بدأت في القدس؛ لأن القدس تحت الاحتلال، ومن الخطأ أن نقول إن الاحتلال يُمارس الجرائم؛ لأن الاحتلال في حد ذاته هو أبشع جريمة وهي جريمة يومية مستمرة في حق الإنسانية كلها لأنها توافق على استمراره واستدامته".

ولفت إلى أن ما حدث في الشيخ جراح يحدث في أحياء أخرى في القدس منذ سنوات بل وعقود، وهو ليس نهجاً عشوائياً بل خطة متواصلة لعزل المقدسيين عن القدس، وإحاطة البلدة القديمة بحزام متصل من الوجود اليهودي، إرضاء لنزعاتٍ يمينية متطرفة ونبوءات دينية قوامها الكراهية والشعور بالاستعلاء.

لجنة تقصي حقائق

بدوره، دعا رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق مشتركة، حكومية وبرلمانية، للتحقيق في الانتهاكات الصارخة في مدينة القدس وقطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما دعا العسومي إلى عقد دورة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لبحث هذه الانتهاكات التي تعصِف بأبسط مبادئ وقواعد حقوق الإنسان، المُتعارف عليها عالمياً والمنصوص عليها في كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وطالب رئيس البرلمان العربي، المحكمة الجنائية الدولية، بتطبيق اختصاصها الإقليمي حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحقيق العاجل في الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال ومحاكمة مرتكبيها.