" حارس الأسوار" مستمرة.. نتنياهو يرفض مقترح بايدن بوقف إطلاق النار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إنه مصر على مواصلة عملية الجيش الاسرائيلي في غزة " حارس الأسوار"، رافضا بذلك طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتخفيف من وطأتها.

وأضاف في تصريحات، من مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، في تل أبيب: "أثمن خصوصا دعم الرئيس الأمريكي, صديقنا جو بايدن, لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. إنني مصرّ على مواصلة هذه العملية حتى تحقيق هدفها وهو استعادةالهدوء والأمان لكم".



وتابع: "وصلت للتو من غرفة العمليات الحربية الرئيسية التابعة للجيش وأخذت انطباعا شديدا للغاية عما يجري هناك".

واستطرد: "كل يوم نضرب المزيد من القدرات التي تتمتع بها التنظيمات الإرهابية ونحبط المزيد من قادتها الكبار ونسقط المزيد من أبراج الإرهاب ونضرب المزيد من مخازن الأسلحة"، بحسب قوله.

وأضاف "كما قلت اليوم للسفراء هنا – هذا حق إسرائيل الطبيعي".

وعقب حديث نتنياهو شن الجيش الإسرائيلي قصفًا جويًا ومدفعيًا على مواقع متفرقة بقطاع غزة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه "رصد إطلاق 200 قذيفة من قطاع غزة منذ الساعة السابعة من صباح اليوم وحتى السابعة مساءً، بالتوقيت المحلي".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أخبر نتنياهو أنه "يتوقع خفض التصعيد بشكل كبير اليوم".



وأضاف البيت الأبيض، في بيان، أن بايدن أخبر كذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يريد إيجاد طريق لوقف إطلاق النار.

وقالت البعثة الدبلوماسية الأمريكية بالأمم المتحدة إن واشنطن "لن تدعم الخطوات التي تقوض جهود وقف التصعيد" في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني

التصريحات الأمريكية جاءت ردا على مشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن يدعو إلى وقف المواجهات.

وقالت متحدثة باسم البعثة الأمريكية، إنه:"كنا واضحين في أننا نركز على الجهود الدبلوماسية المكثفة الجارية لإنهاء العنف .. وأننا لن ندعم الخطوات التي نعتبر أنها تقوض الجهود الرامية إلى وقف التصعيد".

وتأتي هذه التطورات بينما سيتوجه وزراء خارجية عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الجمعية العامة ليشاركوا، غدا الخميس، في نقاش عاجل حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

ولليوم العاشر على التوالي، يتواصل التصعيد في الأراضي الفلسطينية، إثر شن إسرائيل عشرات الغارات بشكل يومي على غزة، وإطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ تخطى عددها الـ4 آلاف صاروخ حتى اليوم.