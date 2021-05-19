رئيس البرلمان العربي: عدوان اسرائيل على غزة استخفاف بالقانون الدولي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ندد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم الاربعاء بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة معتبرا ذلك تاكيدا على استخفاف سلطات الاحتلال الاسرائيلي بقواعد القانون الدولي وتحديا سافرا لقرارات الشرعية الدولية.

وقال العسومي في كلمة بالجلسة الطارئة للبرلمان العربي ان هذه السياسات العدوانية تمثل استفزازا لمشاعر الملايين من المسلمين والمسيحيين في جميع انحاء العالم وتكشف عن الخطر الكبير الذي ينطوي عليه المساس بالمقدسات.

واوضح العسومي ان البرلمان العربي وانطلاقا من دوره القومي قاد منذ اللحظة الاولى لوقوع هذه الانتهاكات والاعتداءات الغاشمة تحركا دبلوماسيا برلمانيا عربيا على كافة المستويات من اجل حشد الدعم الاقليمي والدولي لنصرة القضية الفلسطينية.

وتابع في هذا السياق انه تم توجيه خطابات عاجلة الى كل من الامين العام للامم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الانسان ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورؤساء البرلمانات الاقليمية للتحرك الفوري وتحمل مسؤوليتهم القانونية والانسانية والاخلاقية في التصدي للجرائم العنصرية والاعتداءات الغاشمة التي تقوم بها سلطات الاحتلال .

واضاف العسومي ان البرلمان العربي سيظل في حالة انعقاد دائم وتواصل مستمر مع البرلمانات الاقليمية والدولية المؤثرة كافة لحثها على اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف الانتهاكات والاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال.

واكد العمل لحشد المواقف البرلمانية الدولية المؤيدة لادراج هذه المسالة كبند طارئ على اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري.

وجدد التأكيد على ان القضية الفلسطينية تمثل قضية الحق والعدل فى مواجهة الطغيان والغطرسة وتجسد وبحق الازمة الرئيسية التي تواجه الضمير الانساني العالمي في العصر الراهن خاصة في ظل حالة الصمت الدولي المخزي تجاه ما تقوم به سلطات الاحتلال من اعتداءات سافرة على حقوق الشعب الفلسطيني.

واعتبر العسومي ان اخفاق مجلس الامن الدولي للمرة الرابعة في اصدار بيان يدين جرائم سلطات الاحتلال "وصمة عار" على جبين المجتمع الدولي متسائلا ما هو دور المنظمات الدولية والاقليمية بخاصة المعنية بحقوق الانسان في ظل انتهاك حقوق شعب على مرأى ومسمع العالم اجمع.

ودعا الامم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي الى تشكيل لجنة تقصي حقائق مشتركة حكومية وبرلمانية للتحقيق في الانتهاكات الصارخة لسلطات الاحتلال فى مدينة القدس وقطاع غزة وكافة الاراضي الفلسطينية المحتلة.

كما دعا الى عقد دورة طارئة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لبحث هذه الانتهاكات التي تعصف بابسط مبادئ وقواعد حقوق الانسان المتعارف عليها عالميا والمنصوص عليها في كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وطالب المحكمة الجنائية الدولية بتطبيق اختصاصها الاقليمي حول الوضع في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتحقيق العاجل في الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال ومحاكمة مرتكبيها.

ودعا العسومي وسائل الاعلام العربية كافة وبمختلف انواعها الى مخاطبة الراي العام العالمي بلغاته المختلفة لحشد الدعم والتاييد اللازم لنصرة القضية الفلسطينية على كافة المستويات.

وشدد العسومي على ان الشعب العربي لن يقبل بالمساس بالحقوق المشروعة "لاشقائنا الفلسطينيين" او حرمانهم من ابسط حقوقهم في العيش بحرية وكرامة واقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها مدينة القدس داعيا الى اطلاق حملة تضامن شعبية ورسمية واسعة مع الشعب الفلسطيني الشقيق ومساعدته الاحتياجات الاغاثية والصحية اللازمة فضلا عن المساهمة في اعادة اعمار ما دمرته قوات الاحتلال الغاشمة.