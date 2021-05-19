مصر تطالب سفير لبنان بتفسير تصريحات شربل وهبة "المسيئة" لدول الخليج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

طلبت وزارة الخارجية المصرية مساء الثلاثاء من السفير اللبناني في القاهرة علي الحلبي، تفسير ما أدلى به شربل وهبة وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال في لبنان "من تصريحات مسيئة عن الدول والشعوب العربية الشقيقة في الخليج".



وكانت دول مجلس التعاون الخليجي طالبت وهبة، باعتذار رسمي بعد "إساءته" للمملكة العربية السعودية، ودول الخليج، وشعوبها.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، في بيان مساء الثلاثاء عن "رفضه واستنكاره" لما تضمنته تصريحات الوزير اللبناني، خلال مقابلة تلفزيونية وما ورد فيها من "إساءات مشينة" لدول الخليج وشعوبها وكذلك الإساءة بحق المملكة العربية السعودية.

يذكر أن وزارة الخارجية السعودية، استنكرت بشدة ما جاء فس تصريحات وزير الخارجية اللبناني من "إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون".

كما استدعت الوزارة السفير اللبناني لدى المملكة للإعراب عن "رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من قبل وزير الخارجية اللبناني، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص".