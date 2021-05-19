شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تسجل 13 حالة وفاة و 1213 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 7201

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 1213 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 436 ألفا و239

كما لفتت إلى تسجيل 910 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 420 ألفا و.671