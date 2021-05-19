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المملكة السعودية تسجل 13 حالة وفاة و 1213 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة تسجل 13 حالة وفاة و 1213 إصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم    الأربعاء تسجيل 13 حالة  وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

 

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى  7201

 

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل  1213 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 436 ألفا و239

 

كما لفتت إلى تسجيل  910 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى  420 ألفا و.671

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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