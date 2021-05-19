شكرا لقرائتكم روسيا لإسرائيل: نرفض أي خطوات تهدد حياة المدنيين في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعربت الخارجية الروسية عن بالغ قلقها إزاء التصعيد الإسرائيلي - الفلسطيني الحالي، مؤكدة رفضها لأي خطوات من شأنها أن تؤدي لسقوط المزيد من الضحايا المدنيين.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان، أن نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، عقد الأربعاء، اجتماعاً مع سفير إسرائيل لدى موسكو، ألكسندر بن تسيفي.

كما شهد اللقاء تبادلاً صريحاً لوجهات النظر إزاء واقع الأوضاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لاسيما التطورات في قطاع غزة.

إلى ذلك أبدى الجانب الروسي خلال الاجتماع "بالغ قلقه إزاء تصعيد العنف"، مشدداً على أن "أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا بين المدنيين غير مقبولة".

من القصف الإسرائيلي على غزة (فرانس برس)

وجدد استعداد موسكو لتقديم جهود الوساطة إلى الأطراف المعنية بهدف "الإسهام في تسوية النزاع من خلال التفاوض بناء على أساس القاعدة القانونية الدولية المعروفة"، وفق البيان.

"سحق حماس"

يشار إلى أنه في وقت سابق الأربعاء، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حملة القصف الجوي العنيف على قطاع غزة تهدف إلى "سحق حماس"، إذا لم تنجح في "ردعها".

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحافي، إن "هناك طريقتين فقط يمكن التعامل بهما مع حماس، إما أن تسحقهم، وهذا دائماً احتمال مفتوح، أو تردعهم، ونحن منخرطون الآن في ردع قوي".

جنود إسرائيليون يطلقون قذيفة باتجاه قطاع غزة من موقعهم على طول الحدود يوم 18 مايو 2021 (فرانس برس)

يذكر أنه منذ العاشر من مايو قتل في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 213 فلسطينياً، بينهم 61 طفلاً، وأصيب 1442 بجروح، فيما سقط في الضفة الغربية التي شهدت مواجهات عنيفة عند الحواجز العسكرية 24 شخصاً، وسجلت عدة آلاف من الإصابات.

أما في الجانب الإسرائيلي فقتل 12 شخصاً، في حين جرح 309 أشخاص.