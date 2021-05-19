شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تتبرع بحصة كبيرة من لقاحات كورونا لبرنامج "كوفاكس" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - رويترز

قالت جايل سميث المنسقة الأمريكية للاستجابة العالمية لفيروس كورونا في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة ستتبرع بعدد كبير من جرعات اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 عبر برنامج "كوفاكس" التابع لمنظمة الصحة العالمية لتوزيع اللقاحات على الدول الأكثر فقراً.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين أن إدارته سترسل بحلول نهاية يونيو/حزيران ما يصل إجماليه إلى 20 مليون جرعة من لقاحات فايزر/بيونتيك وموديرنا وجونسون آند جونسون، علاوة على 60 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا أعلن بالفعل عزمه منحها لدول أخرى.

وأضافت سميث أن "تخصيص اللقاحات سيشمل بالتأكيد حصة كبيرة توزع عبر برنامج كوفاكس، لكننا لم نتخذ قرارات نهائية بعد"، وتابعت أنه لم تتخذ بعد قرارات بشأن وجهة اللقاحات.

كما أشارت إلى أن الولايات المتحدة تدرس زيادة تمويلها لكوفاكس، إضافة إلى ملياري دولار قالت إنها تبرعت بها بالفعل للبرنامج في الأشهر الماضية.