مصرع عامل في حادث تصادم بين قطار وجرار زراعي بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

لقي عامل مصرعه، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم جرار زراعي بقطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بين قريتي شاوة وسللنت بمركز المنصورة في 0محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتصادم قطار بجرار زراعي ووجود حالة وفاة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة وقيادات شرطة النقل والمواصلات إلى مكان الحادث وبالفحص تبين تصادم قطار بجرار زراعي على شريط السكة الحديد أثناء عبور الجرار قيادة محمود عبداللطيف فرحات، 58عامًا، عامل ومقيم بقرية شاوة، على شريط السكة الحديد من معبر غير قانوني بين قريتي شاوة وسللنت، مما أدى إلى اصطدام القطار رقم 207 (المنصورة -المطرية) به.

وتسبب الحادث في تحطم الجرار الزراعى ووفاة قائده، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.