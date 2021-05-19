تركوا العمل.. إحالة 15 موظفًا في المنيا للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

أحال العميد محمد صلاح، رئيس الوحدة المحلية لمدينة المنيا، اليوم الأربعاء، 15 موظفًا بأحياء وسط وجنوب، ومجلس قروي البرجابة، للتحقيق؛ لتركهم العمل.

وقال رئيس الوحدة المحلية، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن قرار الإحالة جاء خلال جولة أجراها كل من الدكتور رجب القياتي، وهشام فايز نواب رئيس المدينة، داخل أحياء وسط وجنوب المدينة، ومجلس قروي البرجابة.

وشدّد صلاح، على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى النظافة وإدخال معدات وأدوات جديدة فضلا عن تحسين مستوى أداء كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.