المبادرة البرلمانية العربية تستنكر تطاول وزير خارجية لبنان على دول الخليج

استنكرت المبادرة البرلمانية العربية ما جاء على لسان وزير الخارجية اللبناني المدعو شربل وهبة، خلال مقابلة تليفزيونية على شاشة قناة «الحرة»، شاجبة هذه الإساءة المرفوضة وغير المقبولة تجاه دول الخليج. وصرح الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية، جمال بوحسن، بأن الوزير اللبناني خرج عن كل الأعراف الدبلوماسية والكياسة الأدبية، وهذى بكلام يعكس ما يحمله من حقد وغل على دول وشعوب الخليج.

وأوضح: «هذا الوزير لا يمثل الشعب اللبناني الصديق الذي نكن له كل الاحترام والتقدير، وتربطنا به علاقات أخوية وطيدة. كما أن هذا الوزير أظهر للعالم، وعلى الهواء مباشرة، الانحطاط والتردي في الخطاب السياسي الذي ينتهجه في تسيير أعمال وزارته». وأكد «بوحسن» أن العالم لا يستغرب مثل هذه التصريحات التي صدرت من الوزير المدعو شربل وهبة، وهو يمثل حكومة أوصلت دولتها إلى الحضيض والتردي في كل المجالات، وعلى كل الأصعدة، وأولها علاقاتها الخارجية مع جيرانها وأشقائها العرب، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال إن ما ذكره الوزير اللبناني، المدعو شربل وهبة، كلام غير صحيح، ويخدم مصالح وأجندات دول وأحزاب وجهات ينتمي لها هذا الوزير، وتضر بمصالح الدولة اللبنانية، مستغربا سكوت الرئاسة اللبنانية عما بدر من وزير خارجيتها. وطالب الأمين العام للمبادرة البرلمانية باتخاذ إجراءات فورية ورادعة بحق هذا الوزير، لأن وجوده أصبح يضر بالمصالح العليا للدولة اللبنانية.