نتنياهو: إذا اعتقدت حركة حماس أنها انتصرت فهذه هزيمة لنا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 05:10 مساءً - منذ 3 دقائق

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “إذا اعتقدت حركة حماس أنها تنتصر فهذه هزيمة لنا كلنا وللغرب بأسره” مضيفا “نحاول ضرب من يستهدفنا ونتخذ القرار بدقة تامة”.

وأكد نتنياهو أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي أطلقتا نحو 4 آلاف صاروخ على إسرائيل، مشددا على أنه يعمل على “إضعاف قدراتهما وإرادتيهما”.

وقال إن حماس “متغلغلة بعمق في المناطق المدنية وتستخدم المدنيين دروعا بشرية” مشيرا إلى أن “هناك مدينة كاملة تحت الأرض في قطاع غزة”.

وفي السياق، قال وزير الاستخبارات الإسرائيلية إيلي كوهين -في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت- إن قياديي حركة حماس، يحيى السنوار، إسماعيل هنية، على قائمة الأهداف الإسرائيلية، مضيفا أن ضغوطا مورست على الحكومة لوقف إأطلاق النار في غزة، لكنها صدتها لأن لديها مهمة عليها إتمامها.

من جهتها، نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن رئيس مديرية العمليات بجيش الاحتلال أهارون هاليفا قوله إن الجيش لم يتوقع بشكل كامل قرار حماس إطلاق صواريخ على القدس، مضيفا أن الحكومة لم تسع في هذه الجولة إلى الإطاحة بحماس، خشية التكلفة العالية من وراء ذلك.

تصريحات جيش الاحتلال

قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي العميد هيدي زيلبرمان إن 52 طائرة حربية نفذت 122 غارة على قطاع غزة خلال 25 دقيقة.

وأضاف زيلبرمان أن المرحلة الخامسة من القصف على غزة هدفت إلى مواصلة تدمير شبكة أنفاق حركة حماس في غزة، وفق تصريحاته.

وجدد تأكيده أن إسرائيل حاولت مرتين تصفية محمد الضيف قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس خلال هذه الحرب وفشلت، كما منيت محاولاتها في تصفية 7 قياديين آخرين بالحركة بالفشل.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن إسرائيل أخبرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها دمّرت برج الجلاء -الذي يضم مقرّ شبكة الجزيرة- لأن حماس استخدمته للتشويش على الملاحة.