الغارديان: مساعٍ دولية لفرض التهدئة في غزة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 05:10 مساءً - منذ 32 دقيقة

آخر تحديث: 19 - مايو - 2021 5:40 مساءً

قالت صحيفة الغارديان البريطانية، الأربعاء، أن الجهود الدولية تتواصل من أجل استعادة الهدوء في الأراضي الفلسطينية، وهي الجهود التي تقودها بعض من الأطراف الإقليمية وعلى رأسها مصر.

وأشارت الغارديان في تقرير لها، إلى تواصل الجهود السياسية لمصر من أجل فرض التهدئة على إسرائيل ووقف عدوانها على قطاع غزة.

وفي هذا الإطار، تشير تقارير صحفية إلى حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية الفلسطينية في غزة نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية، الأمر الذي بات واضحا، إذ يتطلب أكثر من عقد من أجل إعادة إصلاح المرافق التي تم تدميرها.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك تقديرات بأن حماس يلزمها على الأقل 15 عامًا من أجل إعادة إصلاح الكثير من المرافق التي لحقت بها الأضرار بالنهاية وتعويض الأضرار التي لحقت بالمرافق الاقتصادية والبنية التحتية في غزة.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، قد نفى ما تناقله بعض وسائل الإعلام حول موافقة حركته على وقف اطلاق النار يوم الخميس.

وأضاف الرشق، لم يتم التوصل لاتفاق او توقيتات محددة لوقف اطلاق النار.

وأكد الرشق، أن الجهود والاتصالات من الوسطاء جادة ومتواصلة.، ومطالب الشعب الفلسطيني واضحة ومعروفة.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أفادت، مساء الثلاثاء، أن مصر قدمت مقترحا لوقف إطلاق النار بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة اعتبارا من يوم الخميس المقبل في السادسة صباحا.