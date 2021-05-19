الرئيس الأمريكي يقبل إطلاق 3 معتقلين بغوانتانامو

محمد الفلاح - الأربعاء 19 مايو 2021

وافق البيت الأبيض على إطلاق سراح 3 معتقلين من بين 40 محتجزاً بالقاعدة العسكرية الأمريكية في غوانتانامو، في سابقة لإدارة جو بايدن.



ومن بين المعتقلين الثلاثة الباكستاني سيف الله باراشا (73 عاماً)، وهو الأكبر سنا بين معتقلي غوانتانامو حاليا، بعد نحو عقدين من اعتقال الولايات المتحدة مئات المشتبه بهم في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001.

السجينان الآخران هما عبد الرباني (54 عاماً)، وهو باكستاني أيضا، واليمني عثمان عبد الرحيم عثمان (40 عاماً).

وكتبت المحامية شيلبي سوليفان بنيس في تغريدة على تويتر: "اليوم ليس يوماً عادياً. سيف الله باراشا، 73 عاما بينها 17 احتجز خلالها ظلماً، سيعود إلى منزله".

وأكدت المحامية أن الإفراج عن المعتقلين الثلاثة تمت الموافقة عليه الإثنين من قبل لجنة عليا في البيت الأبيض.

وأشارت إلى أن إطلاق سراحهم لن يتم قبل 30 يومًا ويتوقف على الاتفاقات التي سيتم إبرامها مع البلاد التي سيتوجهون إليها.

وكانت باكستان قد أعربت عن استعدادها لاستقبال مواطنيها المحتجزين في غوانتانامو. لكن نقل المعتقلين اليمنيين يواجه بعض التعقيدات بسبب الوضع الأمني في هذه الدولة التي تشهد نزاعاً مسلحاً منذ عدة سنوات.

وعلى غرار معظم المعتقلين في غوانتانامو، لم تتم إدانة أي من المعتقلين الثلاثة رسمياً.

كان سيف الله باراشا رجل أعمال درس في الولايات المتحدة ويمتلك شركة استيراد وتصدير تزود كبار تجار التجزئة الأمريكيين قبل اختطافه واعتقاله في تايلاند عام 2003.

واُتهم بتمويل تنظيم القاعدة، المسؤول عن هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وأكد المعتقل منذ ذلك الحين دون إدانة، براءته وحبه للولايات المتحدة.

وكان قد تمت الموافقة على إطلاق سراح ستة معتقلين آخرين، بينهم خمسة قبل تولي دونالد ترامب الرئاسة في عام 2017. وأوقف الملياردير الجمهوري بمجرد تسلمه المنصب عملية إطلاق سراحهم.

ويواجه جو بايدن ضغوطاً للإفراج عن المعتقلين غير المتهمين ومحاكمة المتهمين المرتبطين بالقاعدة.

وكان معتقل غوانتانامو، الواقع في الأراضي الأمريكية في كوبا، يضم نحو 800 سجين. ويوجد من بين الـ 40 الباقين عدد من المتهمين بالضلوع في التحضير لهجمات 11 سبتمبر وتنفيذها، فضلاً عن هجمات أخرى شنتها القاعدة.

وقالت سوليفان بنيس: "أنا واثقة من أن إدارة بايدن ستقوم بإخلاء غوانتانامو قدر الإمكان"، بعد قرار الإثنين.