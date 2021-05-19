شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 241 شهيداً و7802 مصاب جراء العدوان الصهيوني والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، أسفر عن استشهاد 241 مواطناً من بينهم 67 طفلاً، وإصابة 7802.
وأوضحت في بيان لها، أن من بين الشهداء 219 في قطاع غزة، بينهم 63 طفلاً و36 امرأة و1530 جريحاً، وفي الضفة 26 شهيداً، بينهم 4 أطفال و5164 جريحاً، وفي القدس شهيد واحد، و1108 إصابات.
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