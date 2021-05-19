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241 شهيداً و7802 مصاب جراء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - عناصر قوات الأمن الإسرائيلية في بلدة العيسوية شمال القدس

نشر قبل ساعة واحدة - 4:07 مساءً, 19 مايو 2021 م

المناطق - وكالات

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، أسفر عن استشهاد 241 مواطناً من بينهم 67 طفلاً، وإصابة 7802.
وأوضحت في بيان لها، أن من بين الشهداء 219 في قطاع غزة، بينهم 63 طفلاً و36 امرأة و1530 جريحاً، وفي الضفة 26 شهيداً، بينهم 4 أطفال و5164 جريحاً، وفي القدس شهيد واحد، و1108 إصابات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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