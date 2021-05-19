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الهند.. انتشال 22 جثة بعد إعصار "توكتاي"

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الدمام - شريف احمد - أنقذت البحرية الهندية 188 شخصاً من زورق بخاري، غرق قبالة ساحل مومباي، إثر العاصفة الإعصارية التي اجتاحت الساحل الغربي من البلاد.

وتواصل البحرية الهندية وفقاً لما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم، عمليات الإنقاذ للبحث عن الأشخاص المفقودين.

ويعمل الزورق البخاري "بابا-305" لصالح شركة النفط والغاز الطبيعي الحكومية، وكان أكثر من 250 شخصاً على متنه قد غرقوا الاثنين الماضي.

مما يذكر أن إعصار توكتاي خلف سلسلة من الدمار في ولاية جوجارات بعد أن ضرب اليابسة مساء الاثنين، وألحق أضراراً بالمنازل واقتلع أشجاراً وأسقط خطوط كهرباء وأجبر أعداداً كبيرة من الناس على الفرار إلى الملاجئ.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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