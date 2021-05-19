شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون : الدراسات أكدت فعالية اللقاحات ضد كل سلالات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون اليوم, أن أحدث الدراسات التي أجرتها السلطات الصحية بيّنت فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد ضد السلالات المتطورة.

وقال جونسون أثناء كلمته داخل مجلس العموم البريطاني, "هناك ثقة متزايدة في أن لقاحات Covid-19, فعالة ضد جميع السلالات الجديدة من المرض، بما في ذلك السلالة الهندية".

ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى توخي الحذر والاستمرار في اتباع الإرشادات الصحية، بما في ذلك عدم السفر إلى البلدان التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بالمرض، والمصنفة ضمن القائمة الصفراء، إلا في حالات الضرورة القصوى.