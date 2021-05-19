شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل أكثر من 1800 فلسطيني بينهم أطفال ونساء وجرحى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تصعيد عمليات الاعتقال الممنهجة في أنحاء فلسطين كافة، حيث وصل عدد المعتقلين منذ بداية تصاعد المواجهة إلى أكثر من 1800 مواطن من بينهم أطفال ونساء وجرحى.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له اليوم، إن نسبة الاعتقالات الحالية تشكل النسبة الأعلى منذ عام 2015، من حيث أعداد المعتقلين والفترة الزمنية التي جرت فيها.

ووفقا للمتابعة، فإن أكثر من 900 مواطن فلسطيني، اعتقلوا من أراضي عام 1948، وذلك منذ التاسع من مايو الجاري، فيما وصلت حالات الاعتقال في الضفة والقدس منذ بداية أبريل الماضي"، أكثر من 900 حالة اعتقال، نفذت خلالها قوات الاحتلال جميع أشكال الاعتداء، ولا يزال عدد منهم محتجزا في المستشفيات التابعة للاحتلال وهم رهن الاعتقال.

ولم تستثن عمليات الاعتقال الصحفيين، كما استهدفت مجموعة كبيرة من الفاعلين، وأسرى سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.

وأوضح النادي أنه بالإضافة إلى جملة المعطيات التي تتعلق بعمليات الاعتقال المستمرة، فإن جزءا من سياسات التصعيد تحويل المعتقلين إلى الاعتقال الإداري، حيث تتعمد سلطات الاحتلال ذلك لتقويض أي حالة مواجهة في الساحة الفلسطينية, مؤكدةً ومن خلال المتابعة فإن قوات الاحتلال نفذت اعتداءات مستخدمة أنواع العنف كافة.