انت الان تتابع خبر وداعاً للوزن الزائد... وصفة الباذنجان لحرق الدهون في 7 أيام! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشارت دراسة نشرت نتائجها منذ سنوات في دورية Bioresource Technology إلى أن اتباع رجيم الباذنجان خيار يساعد على التحكم بمستوى السكر لدى الأشخاص الذين يعانون من النوع الثاني من السكري المرتبط بالوزن الزائد.كذلك نصح الباحثون بشرب ماء الباذنجان لأن هذا يعزز عملية المرور المعوي ويخلص الجسم من السموم والبقايا الضارة.

ولتحضير هذا الماء يجب تقطيع حبتي باذنجان كاملتين ووضع القطع في وعاء يحتوي على الماء على النار حتي يغلي.

وبعد ذلك يترك الخليط على نار هادئة لمدة 5 الى 10 دقائق. يصفى الماء ويترك ليبرد. ويمكن تناول كوب منه يومياً لمدة 7 أيام. والأفضل قبل ذلك استشارة الطبيب ومن المهم اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.