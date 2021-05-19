الملكة إليزابيث جدة للمرة الثانية عشرة! (صورة)

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بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لبيان صادر عن قصر باكنغهام، اليوم الأربعاء: "يسعدنا أن نعلن أن العائلة المالكة تتوقع مولودًا هذا الخريف. العائلتان مسرورتان للغاية بالخبر المفرح".
وتزوجت الأميرة بياتريس وهي الابنة الكبرى للأمير أندرو ودوقة يورك سارة، في تموز/ يوليو 2020، من الأرستقراطي الإيطالي ورجل الأعمال إدواردو مابيلي موزي في حفل خاص لم يشهد الفخامة والصخب المصاحبين دوما لحفلات زفاف أفراد العائلة المالكة بسبب قيود مكافحة جائحة كورونا.
وتزوجت الأميرة بياتريس وهي الابنة الكبرى للأمير أندرو ودوقة يورك سارة، في تموز/ يوليو 2020، من الأرستقراطي الإيطالي ورجل الأعمال إدواردو مابيلي موزي في حفل خاص لم يشهد الفخامة والصخب المصاحبين دوما لحفلات زفاف أفراد العائلة المالكة بسبب قيود مكافحة جائحة كورونا.