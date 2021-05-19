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الملكة إليزابيث جدة للمرة الثانية عشرة! (صورة)

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بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لبيان صادر عن قصر باكنغهام، اليوم الأربعاء: "يسعدنا أن نعلن أن العائلة المالكة تتوقع مولودًا هذا الخريف. العائلتان مسرورتان للغاية بالخبر المفرح".

وتزوجت الأميرة بياتريس وهي الابنة الكبرى للأمير أندرو ودوقة يورك سارة، في تموز/ يوليو 2020، من الأرستقراطي الإيطالي ورجل الأعمال إدواردو مابيلي موزي في حفل خاص لم يشهد الفخامة والصخب المصاحبين دوما لحفلات زفاف أفراد العائلة المالكة بسبب قيود مكافحة جائحة .


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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