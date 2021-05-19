بابل.. القبض على 40 مطلوبا وفق مواد قانونية متنوعة

وقال إعلام قيادة شرطة بابل في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه،: إن "قوات قيادة شرطة بابل استطاعت من خلال ممارسات أمنية نفذتها في عموم المحافظة من إلقاء القبض على (40) مطلوباً وفق مواد قانونية متنوعة بينهم متهم بارتكاب جريمة قتل وأربعة آخرين بقضايا سرقات منفصلة".واضافت، أن "الممارسات تأتي في إطار متابعة مذكرات القبض وتعزيز الامن"، مشيرة الى أن المطلوبين توزعوا على مديريات أقسامها من "مكافحة الإجرام/ 5، البلدة الصوب الكبير/ 5، البلدة الصوب الصغير/ 3، الاقضية/ 6، المحاويل/ 2، المسيب/ 8، الاسكندرية/ 4، الرافدين/ 3، الهاشمية/ 1، ناحية القاسم/ 1، ناحية الحمزة الغربي/ 1، حماية الأسرة/ 1".

واوضحت القيادة انه،" تم نقلهم كافة الى مراكز التحقيق الأمنية بحسب قاطع المسؤولية لاكمال الاجراءات القانونية".

