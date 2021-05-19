"الأونروا" تطلق نداء عاجلا لإنقاذ غزة والضفة الغربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وكالة (الأونروا) إنها بحاجة بشكل عاجل إلى 38 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية للسكان المتضررين في غزة والضفة الغربية.

وأضافت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، أن الحاجة برزت في أعقاب التصعيد "الدراماتيكي" للعنف في الأراضي الفلسطينية في الأيام الأخيرة.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان: "لقد صدمت بعدد المدنيين الذين قضوا والدمار الكبير الذي أصاب البنية التحتية".

وأضاف: "وصدمت أيضا من الاستخدام المفرط للقوة خلال المواجهات التي دارت في الضفة الغربية والتي شملت أيضا القدس الشرقية".

وتابع البيان: "الأونروا استجابت وبشكل فوري بتقديم الخدمات الإنسانية، ولكن نحتاج أيضا للدعم لرفع سوية هذه الاستجابة لتتجاوب مع احتياجات السكان المتضررين".

وأشارت الأونروا إلى أنه "يحدد النداء العاجل أولويات الاستجابة الفورية للغذاء والدعم والصحي والنفسي والاجتماعي واحتياجات طارئة أخرى برزت بعد القصف الهائل على غزة".

وقال لازاريني، الذي ما زال ينتظر الموافقة الإسرائيلية العاجلة لدخول غزة: "لا يوجد أي سبب لمنع دخول هذه الإمدادات والذي يؤدي غيابها إلى تدنى مستوى الخدمات الملحة لأكثر الفئات تضررا".

وأضاف:" هناك حاجة ماسة لهدنة انسانية لإدخال المساعدات لسكان غزة، ومن ضمنهم أولئك الذين اضطروا لترك بيوتهم."

وأشارت الأونروا إلى أنه "يشمل النداء أيضا مكونا من الاحتياجات الطارئة في الضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، في قطاعات الصحة والمأوى والتعليم والأمن والحماية، حيث ارتفعت الاحتياجات نتيجة تصاعد التوترات".

وقالت: "يواجه لاجئو فلسطين في الضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، اشتباكات يومية واضطرابات كبيرة في المناطق الحضرية ومخيمات اللاجئين وحول نقاط التفتيش، إضافة إلى زيادة عنف المستوطنين وتقييد الحركة والتهديد المستمر لفيروس كوفيد-19، حيث تعمل الاحتجاجات والمواجهات المستمرة في جميع أنحاء الضفة الغربية، على توليد احتياجات إنسانية إضافية ومتطلبات الحماية في أوساط لاجئي فلسطين".