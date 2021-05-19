البرهان يطلع قادة الجيش السوداني على الوضع الراهن سياسيا وعسكريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الأربعاء، قادة الجيش على الوضع الراهن سياسيا وعسكريا.

جاء ذلك خلال لقاء عقده البرهان وهو القائد العام للقوات المسلحة، في مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم، بحضور الفريق مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم عضو مجلس السيادة الانتقالي ورئيس هيئة الأركان، ونوابه وقادة القوات الرئيسة، والمفتش العام ورؤساء الهيئات ومدراء الإدارات، بالإضافة لقادة التشكيلات والوحدات.



وقال بيان صادر عن الإعلام العسكري السوداني، إن اللقاء "تطرق للراهن السياسي والعسكري ومستجدات الأحوال بين آخر لقاء واليوم".





وجدد رئيس مجلس السيادة السوداني، التحية للقوات المرابطة بالحدود، لافتا إلى حرص الجيش على أمن وسلامة الوطن والمواطن واستعداده للتضحية لأجله.

وأشار البيان إلى أن لقاء القائد العام بالقادة، هو أمر درجت القيادة العامة على القيام بها بصورة متكررة كوسيلة للتواصل بين القيادة والقاعدة.