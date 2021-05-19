مقتل فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتلت فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، في الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، مقتل مواطنة أطلق الجيش الإسرائيلي عليها النار في الخليل جنوبي الضفة الغربية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن إطلاق النار على الفلسطينية بداعي محاولتها طعن جنود إسرائيليين، وأشار إلى أنها لم تصب أحدا من الجنود.





وأصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات اندلعت أمس الثلاثاء، مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية والقدس الشرقية، تخللها اعتقال 8 بباب العامود.

وشهدت محافظات رام الله، الخليل، سلفيت، بيت لحم، نابلس، قلقيلية، وطولكرم مواجهات عنيفة بين الجانبين.

وفي باب العامود بمدينة القدس الشرقية، أصابت الشرطة الإسرائيلية 5 فلسطينيين واعتقلت 8 بعد منع وقفة تضامنية مع قطاع غزة.