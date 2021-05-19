أبو الغيط يؤكد أهمية العمل الحثيث على كشف فظائع الاحتلال الإسرائيلي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهمية العمل الحثيث والمشترك على كشف كل الفظائع والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمة لأبو الغيط اليوم الأربعاء امام الجلسة الطارئة للبرلمان العربي لمناقشة الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح ابو الغيط أن العمل الدبلوماسي العربي يتواصل حاليا في أروقة الأمم المتحدة وعواصم القرار الدولي بهدف وقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للفلسطينيين ومحاسبة الاحتلال على ما ارتكبه من جرائم.

وأشار الى قرار اجتماع الدورة الطارئة لوزراء الخارجية العرب الأسبوع الماضي نصرة الفلسطينيين في نضالهم النبيل ودعم صمودهم في مواجهة جرائم الاحتلال مبينا ان القرار تضمن خطة للتحرك تشارك فيها كل أذرع العمل العربي المشترك ومن بينها البرلمان.

وأضاف ان "جهودنا من أجل كسب معركة الرأي العام وهي في هذا العصر قد تفوق في أهميتها معركة السلاح وهي أقل ما نقدمه لإخوتنا الصامدين في فلسطين ولأمهات فقدن الزوج والولد لا لشيء إلا لأنهم أحرار يحملون بين جوانحهم حلم الوطن المستقل والعيش بكرامة".

وسلط ابو الغيط في كلمته الضوء على اعمال الاحتلال الاسرائيلي الاجرامية كاستهداف المدارس والمنازل والمشافي والمقرات الاعلامية اضافة الى الاستفزازات المتعمدة عبر بدء العدوان في اقدس الشهور عند المسلمين شهر رمضان المبارك.