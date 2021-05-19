شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة التطورات في فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة غداً جلسة طارئة لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشريف، وذلك في أعقاب فشل مجلس الأمن الدولي على مدار 3 جلسات طارئة في تبني بيان موحد يدعو إلى وقف العدوان العسكري الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.



ويأتي الاجتماع بناءً على طلب مجموعتي سفراء الدول العربية والإسلامية، في إطار الجهود السياسية التي تبذل في أروقة الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، لوقف عدوانها المستمر منذ عشرة أيام في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية.